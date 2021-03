Brexit jõudis Eesti mobiilikasutajateni – hüvasti tasuta kõned ja internet Suurbritannias

Põhjus on Euroopa Liidu regulatsioonides, mille kohaselt tohib mobiilipakettide sisest andmesidemahtu kasutada ainult EL liikmesriikides. Sellest tulenevalt ei laienegi paketisisene EL andmesidemaht enam Suurbritanniale.

Kõige esimesena kaotas ELi sisesed tasuta kõned ja interneti Suurbritannias ära Elisa. Juba 1. veebruarist kehtivad seal mobiilsele internetile kas mahu- või piletipõhine arveldus.

Nii tuleb ilma eripiletitita 1MB mobiilse interneti eest maksta koguni 1,5 eurot, mis tähendab, et rändlus oleks mõistlik riiki sisenedes kindlasti välja lülitada. Nii kohalikud kui näiteks Eestisse tehtavad kõned maksavad 0,0384 €/minutis ja kõnele vastamise eest tuleb maksta 0,00912 €/minutis. SMSi hind on 0,012 eurot - seda tasub arvestada näiteks Mobiil-ID'd kasutades, kuna isikutuvastuse või digiallkirja andmise puhul läheb teele kaks SMS-i.

Elisa on tõstnud selle riigi internetipiletites „Tsoon 2" alla, mis tähendab, et võimalik osta näiteks 10-eurone päevapilet, mille eest saab kasutada 400 MB internetti, ehk vähemalt lennukiajad ära vaadata, Google Mapsis hotelli üles leida ja Messengeris vestlused ära pidada. See pilet kehtib paraku vaid 24h, sõltumata sellest, kas maht ära kasutada või mitte.

Tele2 on samuti tasuta rändluse ära kaotanud ja tema klientidele maksab 1MB mobiiliset internetti Suurbritannias 0,052 eurot. Seega tohutult palju vähem kui Elisa klientidele. Kõne hind on 0,077 eurot ja vastuvõetud kõne hind 0,019 eurot minut.

Ka Tele2 klientidel on võimalik hankida eriteenus nimega „Reisinet UK" - 5 euro eest saab 350 MB internetti kehtivusega kuni 3 ööpäeva.

Telia väidab oma veebilehel täna veel, et "SUURBRITANNIAS HELISTAD JA KASUTAD MOBIILSET INTERNETTI NAGU EESTIS". Samal lehel teatab ettevõte aga, et 1 MB hind on 0,0035 eurot 1 MB eest ning et kõne hind on 0,0384 eurot minuti eest ja vastuvõetav kõne 0,0091 eurot minut. Sõnumi hinnaks on Telia klientidele 0,012 eurot.

Samas on Telia andnud Diili klientidele teada, et kui neile Suurbritanniat puudutavad muudatused ei rahulda, võivad nad lepingust taganeda enne 1. arpilli. Seega võib täielik üleminek toimuda just sel kuupäeval.