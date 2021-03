KUULA | "Puhata ja mängida": Xbox hakkab reegleid muutma

Sel nädalal tuli suuri uudiseid Xboxi leerist, alates sellest, et Microsoft tahab Discord'i sotsvõrgustiku sära osta, kuni selleni, et Xboxi mängudes mitmikosa eest raha ei küsita.

Uuest kraamist on Rainer proovinud "Empire of Sin'i" ja Rein "Call of Duty: Warzone'i".