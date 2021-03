DIGIMON 2: Eesti valitsuse digipööre

Eesmärk on digitaalselt kasvada ja järgmist innovatsioonilainet püüda, mis laias laastus hõlmab nutikaid pilve- ja servateenuste najal loodud mitmikpilve lahendusi ning tehisintellektil tuginevate e-teenuste intensiivsemat kasutamist.

Digitaalne transformatsioon annab valitsusasutustele tugeva stardipositsiooni, tänu millele saab vajaduse korral kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Globaalne kriisiolukord on näidanud, et digitaalne tehnoloogia ja andmed on asendamatud tööriistad valitsuste jaoks ajal, mil peab kohanema ootamatute ja äkiliste muutustega kõigi ametiasutuste üleselt.

Strateegiaid välja töötades kujutlevad paljud valitsusjuhid tulevikku, kus kodanikele pakutavad teenused on võimalikult kliendikesksed ja kasulikud. Üha enam tunnistatakse, et tugev digitaalne ökosüsteem on vundament, millele selline tulevik rajada. Praegusel kriisiajal kiirendavad valitsused oma digitaalset transformatsiooni selleks, et toetada kodukontoris olevaid töötajaid, samal ajal ka sujuvalt kodanikke teenindades.

Uued väljakutsed eeldavad kaasaegseid lahendusi

Eesti eesmärk on olnud leida viis, kuidas luua kodanikele iseteenindusel põhinev valitsus, kus kõik olulised rakendused tuginevad turvalistele pilveteenustele. Selleni jõudmiseks teeb Eesti valitsus koostööd Microsofti ja teiste pilveteenuste pakkujatega ning kohalike tehnoloogiapartneritega, et integreerida üha kaasaegsemaid pilveteenuseid, tagades samal ajal maksimaalse ohutuse läbi põhjaliku andmete liigituse ja turvalisuse analüüsi.

Digitaliseerimise protsess on aidanud valitsusel viia oma paberimajanduse osakaalu alla viie protsendi. Samuti on digitaliseerimine aidanud valitsusteenuseid automatiseerida ja vähendada füüsilise töö mahtu, see omakorda võimaldab panustada rohkem ressursse teiste oluliste projektide tarvis.