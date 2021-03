Kas COVID-19 juba põdenu haigestuks teisel korral raskemalt?

Fortel tekkis sellest lähtuvalt küsimus, et kui COVID-19 juba põdenud inimene nakatub uuesti, kas ta haigestub seejärel pigem raskemalt või kergemalt.

"Kui inimene on COVID-19 juba põdenud, siis järgmine haigestumine peaks kulgema kergemalt, kuna immuunsüsteemil on eelmisest kohtumisest juba teatud "mälujäljed" olemas. Ilmselt vaktsineerimine aitaks ka nendel inimestel järgmise nakatumise eest paremat kaitset leida," nendib Vasar.

Ta usub, et SARS-CoV-2 viirusega hakkab ilmselt olema nagu gripiga: uute "võimsamate" tüvede ilmnemisel hakkavad ringkäigud korduma.

Kelle puhul tekib oht, et tal tekib COVID-19 põdemise järel mingeid jäävamaid kahjustusi, kopsudes või mujal? "Jääknähud sõltuvad sellest, kui raskelt inimesed on haigust põdenud. Eelsoodumusega raskelt põdenul jäävad kopsukahjustused püsima või võtab nendest üle saamine väga pikka aega," selgitab Vasar.

"Võimalik on diabeedi teke, mis tähendab pankrease insuliini sekreteerivate rakkude hävimist. ACE2 osaleb nende rakkude talitluse regulatsioonis. Eriti tähelepanuväärne oli diabeedi ilmnemine SARS-i eelmise "turnee" ajal (2002–2004 kestnud epideemia, mille põhjustas SARS-CoV-1 viirus).

Tegeleda tuleb ka närvisüsteemi kahjustustega. Seega on tegemist nii mitmepalgelise tegelasega, et need häired võivad avalduda erinevate funktsioonide osas. Ilmselgelt jääb meditsiini jaoks päevakorda COVID-19 erinevate kaugemate tagajärgedega tegelemine," lisab ta.