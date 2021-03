Tänavarahutuste ohjamine: raske nii füüsiliselt kui ka vaimselt

Harju maleva instruktori veebel Märt Ermi sõnul on see jalaväetaktikaga võrreldes oluliselt keerulisem operatsioonig.

„See on üksusele nii füüsiliselt kui psühholoogiliselt väga raske. Varustus kaalub palju ning iga liigutus nõuab pingutust. Üksust on raske juhtida, kuna müra on suur, tihtipeale loobivad provokaatorid visiirid ja kilbid muda täis ja midagi pole näha. Rivis seisjale on „silmadeks“ vaid klappidest kuuldavad juhised,“ selgitas ta.