Uusi tooteid: OnePlus andis välja seeria mobiile ja oma esimese nutikella

OnePlus 9 Pro mobiilikaamera on töötatud välja koostöös Rootsi kaameratootjaga Hasselbladiga. Põhikaamera on 48-megapiksline, selles on 1/1,4" suurusega Sony sensor IMX789. Ka 50 MP ülilainurkkaamera avaga 1/1,56" on Sonylt ja kannab nime IMX766. Lisaks on seadmel 8 MP telefotokaamera - see võimaldab kuni 3,3-kordset (77 mm) suurendust koos pildistabilisaatoriga (OIS), et hägusust vähendada; maksimaalselt on võimalik kasutada kuni 30x digitaalset suumi.