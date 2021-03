Pahavara abil varastati Tervise arengu instituudi klientide andmeid

Emotet saab levida Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutites ja seda levitatakse peamiselt e-kirjadele lisatud dokumentide (harvemini ka linkide) kaudu. Kirja sisu on tihti lakooniline ingliskeelne teade „Please confirm" või „I would like to seek your advice on this". Mõnel juhul on e-kirja sisuks varem toimunud vestlus, mis lihtsalt koos manusega uuesti saadeti.