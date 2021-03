KUULA SAADET | Auto Poodcast #2: täisteenusrent pakub paindlikkust ja suurendab klientide rahulolu

Reegel „palju inimesi, palju erinevaid seisukohti” kehtib kindlasti ka automaailmas ning teadliku valiku tegemiseks ongi kasulik kõikide võimaluste eelised ja kitsaskohad endale selgeks teha. Mis vahe on liisingul ja täisteenusrendil? Millised on täisteenusrendi eelised?

„Mõlemad toimivad kasutusrendi põhimõttel. Sa kasutad, sa tarbid ja siis perioodi lõpus annad auto tagasi või ostad välja. Rendi puhul toob klient selle enamasti tagasi või vahetab uue rendiauto vastu. Tuleb aru saada, et pangast kasutusrendi või kapitalirendi peale liisingut võttes ei oma sa autot enne, kui sa oled selle 100% pangast välja ostnud. Rendi puhul on tegelikult samamoodi – sa tarbid seda autot ja kui enam ei taha, annad tagasi, või siis saame teha kliendile pakkumise perioodi keskel auto välja osta,” ütleb Jõessar ning lisab, et rendi suureks eeliseks kliendile on üks kindel kontaktisik, kes teeb kliendile mingis mõttes turu-uuringut selle kohta, mis auto talle kõige sobivam ja mugavam on. Liisingu puhul käib keskmine Eesti klient tihti 3–4 esinduses, kogub palju eelinfot ning võib ikka otsustada autot mitte soetada, sest pole jõudnud piisavalt teadliku otsuseni, või siiski soetada ja hiljem oma otsust kahetseda.