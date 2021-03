„Meie hinnangul on haigete profiil selle kevadega muutunud – haiglasse satub rohkem inimesi vanuses 50-65. Eks see ole põhjustatud ka haiguse laiemast levikust, kuid võrreldes eelmise aasta kevadega on inimeste kopsukahjustused oluliselt ulatuslikumad. Intensiivravi vajavaid on rohkem tänu sellele," rääkis Alice Lill Fortele.

Dr Lill märkis, et kui mullu kevadel oli palju juttu maitse- ja haistmismeele kadumisest, siis nüüd on seda tunduvalt vähem. ITK küsitles oma patsiente ja vaid mõni üksik mainis seda – haiguse kliiniline pilt on selles mõttes muutunud.

„Me arvame, et see on seotud haiguse Briti tüvega."