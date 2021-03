Küsimus ministrile: kellele on suunatud mastaapne vaktsineerimiskampaania, kui vaktsiine ei ole?

Tanel Kiik ütles, et kampaania on suunatud laias laastus kõigile nendele, keda kutsutakse vaktsineerima – neile, kes tulenevalt nende tervisenäitajatest ja sihtrühmast peaksid vaktsineerima minema.

„Loomulikult, kui on küsimusi ja muresid, on mõistlik konsulteerida oma perearstiga või tervishoiutöötajaga ja vajadusel lugeda lisainfot vaktsineeri.ee lehelt või ravimiameti lehelt," ütles minister. „Aga eeskätt, tõesti, nendel nädalatel – arvestades haiglaravi olukord, arvestades soovitusi ja vaktsiine, mis Eestisse jõuavad, keskendume eeskätt üle 60-aastastele (k.a)."

Just üle 60-aastased inimesed on Kiige sõnul praegu need, kes saavad erinevates Eesti piirkondades praegu kutseid vaktsineerima tulla ja seda sõltumata vaktsiinist.

„Nii AstraZeneca, Pfizeri kui Moderna vaktsiini puhul keskendume just eakamale osale ühiskonnast ja kõige suurem osa neist on isegi üle 70-aastased," lisas minister.

Kiik ütles tänasel pressikonverentsil ka seda, et on ainult kaks võimalust end pikemas perspektiivis koroona eest kaitsta: saada antikehad haigust läbi põdedes või vaktsineerides.

Eilehommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end COVID-19 vastu kaitsnud 166 163 inimest, mõlemad vaktsiinidoosid on saanud 57 003 inimest. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 223 166 korral. Üle 80-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 36%, kõigist üle 70-aastastest 29%.