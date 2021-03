Autoarvustus: Uus Dacia Sandero Stepway – täiesti normaalne auto ei pea olema kallis

Juhiistme ise on nagu ikka igas suunas liigutatav ja tõstetav - sellega on kõik korras. Mõnevõrra kriitiline olen selles osas, et kõrvaliste on minu maitse jaoks veidi liiga kõrgele paika kruvitud - aga eks see ole maitseasi ja iga huviline võiks selle ise järele proovida. Päris kindlasti ei ole põhjamaade inimestele pelgalt maitseasi aga see, et istmetel puudub istmesoojendus sootuks, aastal 2021 tundub see suhteliselt uskumatuna. Aga kuuldavasti peaks see „funktsionaaklsus" juba aprillis ka Sanderole lisanduma - küsige see kindlasti üle. Tagaistmel on ausalt ruumi kolmele inimesele, neist üks võiks olla väiksemat kasvu, tagaiste on 1/3-2/3 süsteemis kokkuklapitav.