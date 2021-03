Video: Tesla “täieliku isesõitmise” beetaversioon on üpris ohtlik

Valitud kasutajad on eri versioone testinud mitmeid kuid ning mõned neist on otsustanud sellest ka video teha. Hetkel ei paista asjalood väga roosilised.

Tesla lähenemist autonoomsete sõidukite loomisele juhiabisüsteemide paketti arendades ja täiendades on kritiseerinud mitmed, sealhulgas Waymo tegevjuht John Krafcik , kuid seni on Tesla püsinud enesekindel.

Tegevjuhi Elon Muski sõnul on paketi turule paiskamist oodata hiljemalt aasta teise kvartali jooksul . Samas näitab kirjavahetus Tesla ja Kalifornia mootorsõidukiameti vahel, et autonoomsust niipea veel loota ei ole – tegu on alles SAE teise taseme juhiabipaketiga ning kõrgema taseme funktsionaalsust niipea ei tule.

Nagu näha, siis (normaalse) inimjuhi käitumisest on asi kaugel. Valed rajavalikud ja keelumärkide eiramine, napikad, vastassuunavööndisse eksimised, äärekividesse suunamine, ootamatult välja lülitumine (korra pärast auto vastassuunavööndisse viimist), oma eesõigusest mitte aru saamine ja ristmiku blokeerimine, seisvatest autodest mitte möödumine, stoppmärgiga ristmiku väga ohtlik ületamine ja siis keset ristmikku pidurdamine ning lõpetuseks tahtis see ka ühest aiast läbi sõita.

Selge on, miks juht peab olema kogu aeg valmis sekkuma. Süsteemi käivitades tuletab see juhile just seda meelde, et kogu tähelepanu tuleb hoida teel ning olla valmis sõidukilt igal hetkel juhtimist üle võtma.