Norrapoisid – Eesti vabatahtlikud Norras Narviki lahingutes aastal 1940

Neil oli eluaastaid kaheksateistkümnest kahekümne kuueni, enamik oli läbinud ajateenistuse Eesti kaitseväes. Üks meestest – Gustav Adolf Lepik – oli Haljala Kaitseliidu ratsarühma ülem. Tema pidas ka päevikut ja kuigi sissekanded on väga napisõnalised, on see üks olulisemaid vähestest algallikatest Eesti vabatahtlike Norra sõjaretke kohta.