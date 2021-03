ARVAMUS | Aare Lapõnin: personaalne riik ehk olemasolev süsteem tuleb pea peale pöörata

Personaalne riik peaks olema avaliku sektori ülesehitamise üks olulisemaid põhimõtteid, millest lähtuvad kõik Eesti avalikud teenused.

Personaalse riigi tulemuseks on avaliku sektori teenuste kättesaadavus inimestele ja äridele sellisel viisil, et mitte ainult kõik on sellega rahul, vaid ka et keegi enam ei kujuta ette kuidas teisiti üldse saaks avalikke teenuseid tarbida.

Teenuste mugavus ja arusaadavus lihtsalt on selline, et rahvasuu e-teenustest enam ei räägigi. Teenuste kvaliteet, arusaadavus ja kättesaadavus on lihtsalt nii head, et kellelgi ei tule isegi mitte pähe hakata vaatama, millisel kohal on Eesti mingis digi-indeksis, sest see ei oma enam tähtsust.

Keegi ei räägi, kas tema autos automaatkäigukast töötab, või kas kojamehed piisavalt hästi puhastavad aknaklaasi. See on nii lihtne, et kui kojamees ei puhasta piisavalt, siis lihtsalt vahetad neid. Sama peab juhtuma ka avaliku sektori teenustega. Ka sõna digi ei pea enam olema vajalik.

Igaüks meist tajub intuitiivselt, mida kõike saaks täisautomatiseerimise ja tehisintellekti abil inimeste ja äride jaoks ennetavalt teha. Ning tohutu progress on võimalik ja seda peab saavutama absoluutselt igas valitsemise valdkonnas: üldises valitsemises, finantsjuhtimises (sh nii eelarvestamises kui ka tulude kogumisel), hoolekandes, haridused, õigusmõistmises ja sisejulgeolekus.

Selles mõttes ei ole praegu oluline hakata sõnastama täpselt, kas me tahame, et igal kodanikul oleks üks konto maksuametis vmt. Kogu digiteenuste maastik on täna lihtsalt nii algeline, et iga valdkond, mida hakatakse ümber kujundama lähtudes inimeste vajadustest, mitte sisemiste bürokraatia äriprotsesside automatiseerimise loogikast, võtab täiesti teise ilme.