Coco Chanel: maailma kuulsaima lõhnaõli looja oli tugev ärinaine

Coco Chanel vihkas vaesust, mis oli teda lapsepõlves ümbritsenud, ning ta püüdis kogu elu tõestada, et on niisama palju väärt kui ühiskonna kõrgkiht, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu .

Suurima edu tõi Chanelile parfüüm N°5, mis tuli turule 1921. aastal. Lõhnaõli töötas välja Venemaal sündinud keemik Ernest Beaux.

Kui too Chanelile oma parfüüme esitles, meeldis Cocole viies tootenäidis. Nii saigi parfüüm oma nime, seda enam, et Chanel pidas viit oma õnnenumbriks. Coco esitles ka kollektsioone sageli just 5. mail.