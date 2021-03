Lühidalt: kuidas koroonavaktsiinid erinevad?

"Pfizer/BioNTech ja Moderna tõid turule mRNA-vaktsiinid. Need sisaldavad pisikest sünteetilist osa viiruse pärilikkusainest, mis lagunemise vältimiseks on pakitud rasvamolekulide sisse.

Vaktsiinide Sputnik V ja AstraZeneca olemus on veidi erinev, sest need on adenoviiruse vektoriga vaktsiinid.