Hullunud fännid või häältega manipuleerimine: Eesti Laulu võitja sai superfinaalis mõnelt numbrilt enam kui sada häält

Kahe nädala eest 6. märtsil toimunud laulusaate võitnud muusikapala „Lucky One" kogus 15 minutit kestnud superfinaali hääletuse ajal 24 081 häält, Sissi esitatud laul „Time" poolt anti hääl 14 968 korda ja Jüri Pootsmanni lauldud „Magus Melanhoolia" poolt 12 776 korda.

Need on ametlikud andmed, mida võistluse korraldaja ERR on avalikkusega jaganud. Kui portaal forte.ee soovis aga ERRilt teada saada, kui palju anti superfinaalis kõne või SMSi teel enim hääli ühtedelt ja samadelt numbritelt, siis esimesega hooga tuli korraldajatelt selgelt tagasilükkav vastus.

„Korraldajad on omavahel ka kokku leppinud, et neid andmeid kolmandate osapooltega ei jagata," kõlas ERRi esindaja Pille-Mai Helemäe vastus. Tõlgituna: ERR leppis iseendaga kokku, et seda infot välja ei anna.

Õnneks on Eesti leiutatud selline tore nähtus nagu teabenõuded ja nii panime selle teele meiegi. Tahtsime teada, milline on võiduloole enim hääli andnud telefoninumbrite TOP3 nii kõnede kui SMSide arvestuses