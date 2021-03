Kuigi paljud vandenõuteoreetilised väited jäävad selle kirjeldamisel, kuidas vaktsiinid peaksid viljatust põhjustama, ähmaseks, seostasid mõned neist Pfizeri koroonavaktsiini inimplatsentas leiduva valguga süntsütiin-1 ning väitsid kas seda, et vaktsiin sisaldab valku süntsütiin-1, või et selles sisalduv ogavalk on süntsütiin-1 sarnane.