FOTOD | Uus auto uue logoga: Peugeot 308

Mootorid

Peugeot 308 pakub lisaks tavapärastele bensiini- ja diiselmootoritele kahte laetavat pistikhübriidi.

Neist esimeseks on HYBRID 225 e-EAT8, mille korral on kaheksakäigulise automaatkäigukasti külge kinnitatud ajam, mis koosneb 180 hj (132 kW) arendavast bensiinipõletajast, mida täiendab 81 kW arendav elektrimootor. Laetud akuploki korral võib selline versioon läbida elektrilises sõidurežiimis kuni 59 kilomeetrit ja vastavalt kinnitamisjärgus olevatele heitmenäitudele on mudeli C0₂ heitmete kogus 26 grammi 100 km kohta (WLTP-metoodika kohaselt).

HYBRID 180 e-EAT8 pakub kooslust 150 hobujõulisest (110 kW) PureTech mootorist ning 81 kW arendavast elektrimootorist. Sellise pistikhübriidi maksimaalne sõiduulatus on elektrilises sõidurežiimis 60 km ja tavakasutuse korral toodab see C0₂ heitmeid vaid 25 grammi iga 100 km kohta (WLTP).

Lisaks neile jõuallikatele on Peugeot 308 valikus veel sisepõlemismootorid, mis vastavad Euro 6 nõuetele. Bensiinimootoreist on valikus kolme silindriga 1,2-liitrised jõuallikad (PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 ning PureTech 130 S&S EAT8). Diiselmootorite jaotuses on pakkuda kaks nelja silindriga 1,5 liitrist jõuallikat (BlueHdi 130 S&S BVM6 ja BlueHdi 130 S&S EAT8).

Juhiabisüsteemid

Uue põlvkonna Peugeot 308 pardalt leiab täiustatud juhiabisüsteemid, nagu näiteks Drive Assist 2.0, mis astub sammu edasi isejuhtivate sõidukite suunas. 8-käiguliste automaatkäigukastidega autodel on juures adaptiivne püsikiirushoidja ja sõidurajalt kõrvale kaldumise hoiatus, mida täiendavad kolm uudset funktsionaalsust:

Poolautomaatne reavahetus - kiirustel 70-180 km/h soovitab auto sobival hetkel eessõitjast mööduda, et õigel ajal oma sõidurajale tagasi naasta.

Soovituslik sõidukiirus liiklusmärkidele vastavalt (kuni 180 km/h)

Soovituslik sõidukooris eesootavate kurvide raskusastest lähtuvalt (kuni 180 km/h)