Krappi ei kuula? Siit tuleb esimene auto, millel on Dolby Atmos-heli!

USA autotootja Lucid Motors tuleb tuttav ette? Ei? Pole ime, sest kuigi ettevõte tegutseb juba aastast 2007, pole see väljastanud veel ühtegi mudelit. Ja ei juhtu seda ka kuuldavasti tänavu.

Hea uudis on aga see, et esikmudelil on juba nimi – Lucid Air –, ja seda saab eeltellida. Euroopasse ka. Meile kõige lähemale küll Soome, aga asi seegi.

Mis aga eriti tähtis: Airist saab esimene Dolby Atmos-tasemel helisüsteemiga sõiduauto, mis tuleb küll kahes odavamas variandis eraldi juurde osta.

See tähendab, et sõidukisse on paigutatud kõikvõimalikes suundades 21 kõlarit. Eraldi on vaja juurde tellida DA toega muusikastriiminguteenus nagu Tidal või Amazon Music, et oma luksuslikust kõlarikogumist täit naudingut saada.

Huvitav on see, et ka auto juhtimisega seotud teavitused ja alarmid saabuvad tänu kõlarirohkusele just sellest suunast, kus tähelepanu vajav asi asub – näiteks kinnitamata turvavöö.

Airi hinnad USAs algavad 69 900 dollarist (meie rahas 58 740 eurost). Grand Touring- ja Dream Edition-variandis on Dolby Atmos juba paigaldatud ja kuus kuud tasuta muusikastriimingut pealekauba.

Dolby on autode helisüsteeme arendanud juba alates 1970ndatest, aga nüüd on sõidukites levinud ka tehnilised võimalused (striiminguteenused, ekraanid jm), mis võimaldavad kõrge kvaliteediga helist viimast võtta.