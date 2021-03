Uusi tooteid: Samsung esitles uusi A-seeria nutitelefone

„Uutel Galaxy A52 ja Galaxy A72 telefonidel võrreldes varasemaga märkimisväärselt suuremad akud ja telefonidele on lisatud mitmeid uusi kaamerafunktsioone, mis on seni saadaval olnud S21 seeria tipptelefonidel. Samuti on uued telefonid IP67 vee- ja tolmukindlad," ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Eestis on võimalik osta kolme eri A-seeria mudelit - Galaxy A52, Galaxy A52 5G ja Galaxy A72. Kõige võimsam põhimudel kogu seeriast on Galaxy A52 5G, mis pakub võrreldes tavalise A52 mudeliga kiiremat 120 Hz värskendussagedusega ekraani, 5G ühendust ja rohkem RAM-i. Galaxy A72 on varustatud aga suurema ekraani ja akuga.

Kõigil mudelitel on 128 GB salvestusruumi, millele saab lisada kuni 1 TB microSD mälukaardi.

Galaxy A52 esiküljel on 6,5-tolline FHD+ Super AMOLED Infinity-O ekraan. Ekraani värskendussagedus on 5G mudelil 120 Hz ja tavalisel A52 mudelil 90 Hz. Ekraani sisse on ümara sisselõikega paigutatud ka 32 MP esikaamera. Galaxy A72 telefonil on 6,7-tolline FHD+ Super AMOLED ekraan, mis toetab 90 Hz värskendussagedust. Esikaamera on seadmel sama A52 mudelitega.

Telefonide Eye Comfort Shield funktsioon vähendab ekraanist tulevat sinivalgust, mis on silmadele kurnav.

Galaxy A52 telefonide tagaküljelt leiab neli kaamerat - 64 MP optilise pildistabilisaatoriga (OIS) põhikaamera, 12 MP ülilainurkkaamera, 5 MP makrokaamera ja 5 MP sügavuskaamera bokeh efekti jaoks. Galaxy A72 on varustatud samade kaameratega, ühe erinevusena on A72 telefonil sügavuskaamera asemel 8 MP telefotokaamera, mis toetab kuni kolmekordset optilist ja kuni 30-kordset digitaalset suumi.