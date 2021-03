Shanghai autonäitusel saab näha Toyota uut elektrilist linnamaasturit

Esmakordselt hiljuti Euroopas toimunud Toyota Kenshiki üritusel mainitud linnamaastur põhineb Toyota uuel e-TNGA platvormil, mis on mitmekülgne ja erinevatele sõidukitüüpidele kohandatav.

Toyota teatel on e-TNGA platvormi peamine põhimõte, et võtmeelemendid jäävad samaks ning ülejäänud osi saab muuta - sel viisil on võimalik muuta auto laiust, pikkust, teljevahet ja kõrgust.