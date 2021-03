Riiklik vaktsineerimisplaan tehakse ümber

Peamine plaani uuendamise vajadus on tingitud eelkõige muudatustest riskirühmade vaktsineerimisel.

Praegu kehtiv plaan näeb nimelt ette, et riskirühmadele võimaldatakse vaktsineerimist üldjuhul perearstikeskustes või kui patsient on haiglaravil, siis ka haiglas. Põhjus selles, et vaid perearstidel on põhjalik informatsioon inimeste terviseajaloo ja seega ka vaktsineerimisega seotud riskide – näiteks tromboosiohu – kohta.

Reaalsus on aga see, et riskirühmade liikmed saavad end juba enam kui nädal aega panna vaktsineerimisele kirja ka üleriigilises digiregistratuuris ja valida endale sealt aeg suvalises haiglas üle Eesti. Lisaks on Haigekassa käivitanud kampaaniaid üksikutes linnaosades ja linnades elavate inimeste vaktsineerimiseks mõnes kindlas erameditsiiniasutuses - alates tänasest saavad end erakliinikus Medicum vaktsineerimiseks digiregistratuuris registreerida näiteks Maardu, Loksa ja Lasnamäe vanainimesed. Seega on riik tegelikkuses loobunud patsientide terviseriskide hindamisest senises kvaliteedis.

Lisaks on tekkinud n-ö eliitvaktsineeritute staatus, millest vaktsineerimisplaan samuti sõnagagi ei räägi. Perearstidel on olemas ka ootelistid inimestest, kes oleksid valmis tulema kiirelt vaktsineerima, kui kutsutud riskirühma kuuluja kohale ei tule – et vaktsiin raisku ei läheks.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber ütles Fortele, et COVID-19 vaktsineerimise plaani uuendamine on kavas märtsi jooksul, küll mitte ainult digiregistratuuriga seoses, vaid täienenud info alusel.

„Tromboosiriski hindamiseks AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamisel on koostatud ja saadetud juhised kõikidele vaktsineerijatele," tõi ta ühe näite.

Ta märkis, et riskirühma inimeste vaktsineerimise jätkub ka perearstide juures.