Koroonaviiruse uus tüvi jääb ninast tikuga proovi võttes märkamata

Tüvi avastati Prantsusmaa loodeosas Bretagne' piirkonnas Lannion'i asulas tegutsevas haiglas 13. märtsil.

Uut tüve kandsid kaheksa inimest, kellel leidus "tüüpilisi" koroonaviirusega nakatumise sümptomeid, aga kelle PCR-testid andsid negatiivse tulemuse.

Juhtumit on juba kommenteerinud mitmed asjatundjad. Näiteks Belgia viroloog Steven Van Gucht ütles väljaandele The Brussels Times, et viirused muteeruvad kogu aeg ja uute harude tekkimine on normaalne.

Lisaks kasutavad eri laborid koroonanakkuse kinnitamiseks eri teste – iga test tuvastab ühe kolmest viiruse osast. Nii et on võimalik, et Lannioni haiglas kasutatud testid jäid hätta just kindla osaga.

"Hea test ei sõltu tulemust andes tavaliselt ühest kindlast osast. Nii et kui viiruse ühes osas on mingi mutatsioon, võib signaal kaduma minna, aga tavaliselt leitakse teine või kolmas signaal," lisas Van Gucht. Halvemal juhul tähendavat see vajadust testimeetodeid natuke muuta.

Prantsusmaa terviseamet (Direction générale de la santé) teavitas uue haru leidmisest siiski WHO-d ehk Maailma terviseorganisatsiooni. Olukord on jälgimise all, aga hetkel pole põhjust häirekella lüüa.

Bretagne' piirkond Prantsusmaal, kus asub ka Lannion, on pandeemiaga seni vähem "pihta saanud" kui ülejäänud riik. Nüüd tekkis muidugi aga murelik küsimus, et kas äkki uus tüvi on juba laiemalt ja kauem inimeste hulgas ringelnud ning keegi pole seda lihtsalt avastanud.

Igaks juhuks asusid Bretagne' mõne piirkonna (Lannion, Guingamp, Saint-Brieuc ja Morlaix) meditsiinitöötajad uut haru spetsiaalselt otsima-testima.