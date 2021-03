VIDEOD | Jäänuk varajasest Päikesüsteemist — haruldane meteoriit kukkus otse elumaja juurde

Äärmiselt haruldast mineraalide kombinatsiooni sisaldav mineraalikamakas kukkus Maale 28. veebruaril, mil üle Inglismaa edelapiirkonna tuiskas sädelev tulepall. Üks kild sellest maandus Winchcombe'i linna eramu juures paiknevale sissesõiduteele.

Üks jäädvustus taevas nähtud tulepallist:

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj — UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021

Sissesõiduteel musta nõgist laiku märganud majaelanik kogus meteoriiditükid kotti ja võttis kiiresti ühendust Ühendkuningriigi meteooriseire-võrgustikuga U.K. Meteor Observation Network, mis omakorda teavitas leiust riiklikku loodusloomuuseumi.

„Inimese kohta, kellel polnud aimugi, millega tegu on, sai meteoriidi leidja selle üleskorjamisega suurepäraselt hakkama. Ta kogus suurema osa sellest kotti suhteliselt kiiresti, võib-olla 12 tundi pärast meteoriidi maandumist. Järgmise paari päeva jooksul leidis ta enda aiast veel meteoriiditükke,” kommenteeris muuseumi meteoriidiuurija Ashley King.

Mahakukkunud meteoriidid tuleb üles korjata niipea kui võimalik, kuna need võivad vihmavee või atmosfääriga kokku puutuda ja saastuda. Kokku kaaluvad üles korjatud tükid peaaegu 300 grammi. Need on üldse esimesed Ühendkuningriigis pärast 1991. a korjatud kosmosekivid.

Muuseumi uurijad tuvastasid, et leid kujutab endast süsinikkondriiti — haruldast tüüpi meteoriiti, mis pärineb Päikesesüsteemi ja selle esimeste planeetide kujunemise algusjärgus tekkinud ürgsetelt asteroididelt.

Sellised meteoriidid on jäänukid varajasest Päikesesüsteemist, mis tähendab, et need võivad meile anda teavet selle kohta, millest planeedid koosnevad. Samuti võisid need kanda kauges minevikus Maale vett, millest ajapikku moodustusid maailmamere ookeanid.