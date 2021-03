Lendautode võidusõit – “Star Wars” saab tõeks?

Ettevõte teatas hiljuti, et on palganud talente nii Boeing’ust, Jaguar Land Roverist kui Renault F1 meeskonnast – uusi masinaid hakkab muuhulgas arendama Boeingu taustaga insener Brett Hill, Airspeederi kui võistluse reguleerimisega hakkab tegelema 27 aastat F1-s töötanud Judith Griggs.

eVTOL-ide turg on akude kergemaks ja odavamaks muutumisega elavnenud ning loodetakse, et masinad hakkavad linnades kunagi näiteks taksosid asendama. Kuigi ka helikopterid saavad samuti püstloodis tõusta ja maanduda, on eVTOL-id odavamad pidada ning vaiksemad.

Alauda on Austraalia firma, mis asutati 2015. aastal ja mille suursponsoriks on muuhulgas logistikahiid DHL. Alauda läheneb eVTOL-ide arendamisele väga jõuliselt, uskudes, et just spordiks kohandatud masinate arendamine kiirendab üleüldiselt kogu tööstusharu arengut.