VIDEO | Proovi ise! Kas Google'i tõlkerakendus on seksistlik?

Google Translate'i ümber kerkinud diskussioon keskendub sellele, et masinõppel põhinev programm näib asesõnu valivat traditsiooniliste soorollide järgi. Näiteks, saab "temast" inglise keeles "he" kui tõlkealune omadussõna on tugevuse, edukuse vms seotud. Mängu tuleb aga "she" kui tõlgitu puudutab füüsilist välimust või traditsiooniliselt naiste ametiks peetavat töökohta.