PÕHJALIK ÜLEVAADE | 31 küsimust ja vastust koroonaviiruse vastaste vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta

Kui immuunsüsteem on haigustekitaja rünnakust jagu saanud, jäävad patogeeni suhtes spetsiifilised B- ja T-rakud organismis ringlema mälurakkudena. See tähendab, et kui immuunsüsteem kohtab sama patogeeni järgmisel korral, siis on ta selleks juba valmis ning haigussümptomeid ei tekigi, st inimene ei haigestu.

Immuunsüsteemil kasutab haigustekitajatega võitlemiseks erinevaid vahendeid. Ühed olulisemad neist on antikehad. Patogeeni suhtes eriomaseid antikehi toodavad B-rakud. Antikehad seonduvad kiirelt haigustekitajaga, takistades haigustekitaja kinnitumist rakule ja rakku sisenemist. T-rakkude ülesanne on kõrvaldada kõik nakatunud rakud. Vajaliku immuunvastuse kujunemine võtab aega üks kuni kaks nädalat.

Vaktsineerimine on ohutuim ja tõhusaim viis enda kaitsmiseks nakkushaiguste eest. Peale vaktsineerimist saavutab organism haigustekitaja suhtes immuunsuse. See tähendab, et haigustekitajaga kokku puutudes inimene ei haigestu või põeb haiguse läbi kergelt.

Nakkushaigused võivad levida väga kiiresti. Kui aga enamus kogukonnast on vaktsineeritud, on levik piiratum ja nakatunute arv püsib madal. Nii saabki tekkida karja- või populatsiooniimmuunsus, kusjuures SARS-CoV-2 puhul peab selle saavutamiseks vähemalt 70-80% elanikkonnast olema immuunne. Karjaimmuunsus on eriti oluline kaitsmaks indiviide, keda mingil põhjusel ei saa vaktsineerida, nt imikuid, väikelapsi või mõne raske haiguse (nt vähkkasvajad) all kannatajaid. Seega kaitstakse vaktsineerides mitte üksnes iseennast, vaid tagatakse kaitse ka elanikkonna kõige nõrgemale osale, sh vanuritele ja neile, keda ei ole võimalik vaktsineerida. Nakkushaiguste leviku piiramiseks on vajalik võimalikult suure osa elanikkonna vaktsineerimine.

SARS-CoV-2 viiruse vastaste vaktsiinide väljatöötamisel on kasutusel erinevaid meetodeid/tehnoloogiaid. Hetkel on Eestis kasutusel kolm Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud vaktsiini: Pfizer/BioNTechi ja Moderna mRNA-põhised vaktsiinid ning, AstraZeneca/Oxfordi ülikooli viirusvektori-põhine vaktsiin.

Vaktsineerimine on ohutuim viis immuunsuse saavutamiseks. Vaktsiinid on biopreparaadid, mis sisaldavad ohutul hulgal viiruse või bakteri (mille vastu soovitakse immuunsust saavutada) teatud olulisi komponente. Immuunsüsteemile piisab väikesest hulgast antigeenist, et tekiks vajalik immuunvastus. Immuunvastuse toel moodustuvad mälurakud, mis „teavad", milliseid antikehi toota, kui haigustekitaja organismi satub. Seega tänu vaktsineerimisele organism ei haigestu, kuna ta oskab patogeeni kiiresti kahjutuks teha.

Mõni vaktsiin sisaldab ka väikses koguses adjuvante ehk abiaineid, mis aitavad tekitada tugevamat immuunvastust – näiteks vanuritel, kellel see on muidu tavapärasest nõrgem. Abiained ei kujuta ohtu tervisele. Näiteks toidus ja ravimites on nende sisaldus palju suurem. Praegu Eestis saadaval olevates vaktsiinides adjuvante ei olegi. Täpsem koostisosade kirjeldus leidub iga vaktsiini infolehel.

Vaktsiinid sisaldavad ka väga väikestes kogustes säilitusaineid ja stabilisaatoreid, näiteks sorbitooli ja sidrunhapet. Need on vajalikud vaktsiini kvaliteedi, ohutu transpordi ja säilivuse tagamiseks. Neidsamu koostisosi leidub vaktsiinidega võrreldes palju suuremates kogustes meie enda organismis ja igapäevases toidus. Vaktsiinidesse lisatud säilitusained aitavad sarnaselt toiduainetesse lisatavatega vältida nende soovimatut saastumist ja riknemist. Stabilisaatorid hoiavad aga vaktsiini koostise ühtlasena, vältides toimeainete ladestumist vaktsiinianuma seintele transpordi ja säilitamise ajal.

Põhiosa vaktsiinidoosist moodustab vesi. Selles sisalduvate toimeainete kogused on väga väikesed ning need ei ole reeglina inimestele ohtlikud. Üksnes erandlikel juhtudel kui võib esineda allergia mõne koostisosa suhtes.

Iga vaktsiin on pisut erineva koostisega sõltudes sellest, kuidas vaktsiin on välja töötatud. Vaktsiini kõige olulisem koostisosa on väga väike kogus ohutut ja mittenakkavat bakteri või viiruse antigeeni, mis haigestumist ei põhjusta. Vaktsiini ülesanne on tutvustada haigusetekitaja antigeene immuunsüsteemile, et tekiks eriomane immuunvastus just sellele haigustekitajale. COVID-19 vaktsiinid esindavad SARS-CoV-2 viiruse antigeene.

Kuigi haigestumine võib olla vähetõenäoline, on tähtis silmas pidada, et COVID-19 levib väga kergesti, selle sümptomid ja haiguse raskusaste on inimesiti väga erinevad ning haigestumine ohustab tõsiselt ka neid, kes riskigruppidesse ei kuulu. Vaktsineerimine vähendab haigestumise tõenäosust ning koormust meditsiinisüsteemile.

On teada, et vaktsineerimine ennetab haigestumist COVID-19-sse, kuid on võimalik, et vaktsineeritu võib haigust siiski edasi kanda ning nakatada vaktsineerimata inimesi. Selleks, et kaitsta neid, keda pole jõutud veel vaktsineerida, tuleb ka peale vaktsineerimist kanda maski, hoida teiste inimestega distantsi ning kanda hoolt käte hügieeni eest.

Seniajani ei ole veel teada, kui kaua püsib vaktsiini tekitatav immuunsus. Paar kuud kestnud COVID-19 vaktsiinide kliiniliste uuringute kestel on vaktsineeritute immuunsus püsinud. Uuringud mõistagi jätkuvad. Läbipõdenutele tehtuid uuringuid arvestades võib loota, et kaitse püsib vähemalt aasta.

Ei, tänini heaks kiidetud vaktsiinid ei sisalda SARS-CoV-2 viiruse elusosakesi ning seetõttu ei ole haigestumine COVID-19-sse võimalik. Kui vaktsineerimise järgselt on tuvastatud haigestumine, siis on nakatumine toimunud enne või vahetult peale vaktsineerimist. Organism ei saavuta immuunsust kohe peale vaktsineerimist – selle teke vajab aega. COVID-19-sse haigestumisele sarnaseid sümptomeid esineb ka teiste külmetus- ja viirushaiguste puhul.

Vaktsiinide kaitsevõime varieerub inimesiti ning väga harva võib juhtuda, et vaktsineerimisega ei saavutata täielikku immuunsust haiguse suhtes. Sellest hoolimata on vaktsineerimine valdavalt väga tõhus meede, mis hoiab ära eriti rasked haigusjuhud ja surmad.

Jah, pikaajalise immuunsuse saavutamiseks on vajalik kahe vaktsiinidoosi manustamine. See kehtib kõigi kolme seni heakskiidu saanud vaktsiini puhul – Pfizer/BioNTech, Moderna ja AstraZeneca/Oxfordi ülikool.

Kliinilised uuringud on näidanud vaktsiinide ohutust erinevates vanuse- ja riskirühmades. Ei vaktsineerita inimesi, kes teavad end olevat allergilised vaktsiini koostisosade suhtes (peale vaktsineerimist on tekkinud anafülaktiline reaktsioon). Vaktsineerimiskavasse ei kuulu väikelapsed ja noorukid alla 16 eluaasta. Laste ja noorte vaktsiiniuuringud alles käivad.

Inimesed, kellel on nõrgem immuunsüsteem, näiteks vähkkasvajatest tingitud ravist, kuuluvad samuti riskirühma. Neil ei pruugi immuunkaitse olla täielik ning nad peavad olema eriti ettevaatlikud, et vältida nakatumist viirusega.

Vanuse kasvades tõuseb risk koroonaviirusesse haigestuda ning samamoodi suureneb suremuse tõenäosus. Suureks riskiteguriks on kaasuvad haigused, näiteks kardiovaskulaarsed haigused, diabeet ja krooniline neerupuudulikkus. Haigestumise korral on vanematel inimestel kümme korda suurem risk surra kui noorema põlvkonna esindajatel. Seega on väga oluline ennetada vanurite nakatumist SARS-CoV-2 viirusega.

Vaktsiinid suudavad luua tugevama immuunvastuse võrreldes haiguse läbipõdemisest saadava kaitsega. Loodetakse ka, et vaktsiini toimel tekkiv immuunsus on tõhusam ja püsib kauem.

Praeguseni ei ole veel teada, kui kaua kestab haiguse läbipõdemisel tekkiv immuunsus. Ka sellel on individuaalsed iseärasused. Esinenud on teistkordset nakatumist SARS-CoV-2 viirusega, kuid see on väga harukordne – hinnanguliselt üks juhtum miljoni kohta.

Harilikult on vaktsiinide väljatöötamine pikk ja kallis protsess: rahastuse taotlemine, erinevate lubade hankimine, kliinilisteks uuringuteks vabatahtlike leidmine, läbirääkimised tootjatega ning tootmise käivitamine. COVID-19 vaktsiini väljatöötamine on toimunud tavapärasest palju kiiremini, sest ülemaailmse pandeemia olukorras on teadlased, arstid, terviseametnikud, ja ravimitootjad teinud tihedat koostööd üle maailma, et ajakulu vähendada. Näiteks Hiina teadlased avalikustasid väga kiiresti SARS-CoV-2 viiruse geneetilise järjestuse, andes sellega tõuke teadlaste rahvusvaheliseks koostööks.

Valiku olemasolu võimaldab COVID-19 pandeemiat paremini kontrolli all hoida. Erinevat tüüpi vaktsiinid sobivad erinevatele sihtrühmadele, näiteks erinevatele vanusegruppidele. Kuna käimas on ülemaailmne vaktsineerimine COVID-19 vastu, siis üks vaktsiinitootja ei suudakski kogu nõudlust rahuldada. Erinevate tootjate vaktsiini säilitus- ja transpordinõuded on erinevad. Näiteks Pfizer/BioNTechi vaktsiini tuleb säilitada ja transportida -70ᴼC juures (uuematel andmetel piisab ka -20ᴼC), seevastu AstraZeneca/Oxfordi vaktsiini saab säilitada ka harilikus külmkapis. Siiski peavad vaktsiinid olema kättesaadavad kõigile üle maailma.

Vaktsiine ei ole katsetatud rasedate ja alla 16 aastaste laste peal. Hetkel puuduvad tõendid, et vaktsiin oleks nendes sihtrühmades ohtlik. Vaja on teha vastavaid lisauuringuid.

Kuigi laboratoorsete katsetega on näidatud, et vaktsineerimise järgselt tekkinud antikehad ei neutraliseeri teatud (nt Lõuna-Aafrika) viirusevariante enam nii tõhusalt, ei põhine immuunkaitse õnneks ainult antikehadel. T-rakkudel põhinev rakuline immuunsus ei rakendu küll kohe, kuid ei luba viirusel organismis kontrollimatult levida ning seeläbi hoiab ära COVID-19 rasked vormid.

Ülemaailmne pandeemia ja kõrged nakatumisnäidud on kiirendanud kliiniliste uuringute läbiviimist, et testida vaktsiinide tõhusust. Väga kiiresti on suudetud leida ka suuremahulisteks uuringuteks vajalikud kümned tuhanded vabatahtlikud.

Vaktsiinide väljatöötamisel on suurim takistus olnud rahastuse leidmine. Tavaliselt võtab arendustöö aega aastaid ning see võib rahanappuse tõttu ka seisma jääda. Praeguse kriisi ja pandeemia ajal on aga paljud riigid ja fondid koondanud jõud, et võimaldada laiapõhjalisemat tootmist paralleelselt kliiniliste uuringutega. Harilikult hakatakse tootmisega tegelema alles peale kliiniliste katsetuste lõppu.

Peamised küsimused mRNA-l põhinevate vaktsiinide kohta (Pfizer/BioNTech ja Moderna)

Kuidas töötab mRNA-l põhinev (Pfizer/BioNTech ja Moderna) COVID-19 vaktsiin?

Vaktsiin sisaldab SARS-CoV-2 viiruse kohta käivat infot mRNA kujul. Vaktsiin annab edasi juhised, kuidas sünteesida viiruse pinnavalku, mis vastutab viiruse rakkudesse tungimise eest.

mRNA on lipiidse (rasva-) osakese sees, mis aitab mRNA-l rakku siseneda. Rakk toodab mRNA juhiseid järgides viiruse pinnavalku. Immuunsüsteem aktiveerub ning hakkab tootma spetsiifilisi antikehi, mis jäävad organismi ringlema. Kui edaspidi peaks toimuma kokkupuude COVID-19 haigustekitajaga, on organismil immuunmälu (vastavad antikehad) juba olemas ning inimene ei haigestu. Korraliku immuunmälu tekkeks on vajalik saada kaks vaktsiinidoosi.

Kas mRNA vaktsiin muudab vaktsineeritud inimese DNA-d?

Ei muuda. mRNA vaktsiin ei muuda ei DNA-d ega geene. Rakkudesse viidaval viiruse mRNA-l puudub võime ennast paljundada, inimese geenidega ühineda ja neid muuta.

Millistel juhtudel ei tohiks vaktsineerida?

mRNA tehnoloogiat on arendatud mitmeid aastaid, näiteks mõnede vähkkasvajate ja marutaudi vaktsiinide tootmiseks, mille kliinilised katsed on andnud lubavaid tulemusi ning näidanud, et see tehnoloogia on ohutu. Kui avalikustati SARS-CoV-2 viiruse geneetiline järjestus, kohandati tehnoloogia kiiresti ka COVID-19 vaktsiini valmistamiseks.

Kliinilised uuringud on näidanud, et mRNA vaktsiin on ohutu. Sagedasimad kõrvalnähud – valu süstekohas, väsimus ja peavalu – on möödunud mõne päeva jooksul. Uuringus osalenud vabatahtlikke jälgiti võimalike kõrvaltoimete suhtes kaks kuud ning vaktsiini ohutust organismile hinnatakse veel isegi kaks aastat peale viimase vaktsiinidoosi saamist.

Kui tõhus on Pfizer/BioNTech vaktsiin?