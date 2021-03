Eestis loodud sprei võib aidata nii koroonanakkust vältida kui ka vähem teisi nakatada

Tehnoloogia loomist vedanud professor Mart Ustavi sõnul baseerub see hüperimmuniseeritud lehmade ternespiimast toodetud preparaadil.

"Ternespiimal on parim looduslik võime pakkuda vastsündinule esmast kaitsvat immuunsust ema organismi poolt toodetud antikehade abil. Meie omalt poolt töötasime välja lahenduse ternespiima antikehade puhastamiseks, mille tulemus on preparaat koroonanakkust tõkestava sprei tootmiseks," selgitab Ustav.

Professor täpsustab, et SARS-Cov-2 BioBlock ei ole ravim, vaid viirusvastane preparaat, mis töötab ninaneelus limaskestade pinnal, kus saab spetsiifiliselt inaktiveerida COVID-19-haigust tekitavat SARS CoV-2 viirust.

"Rõhutame, et kõnealused antikehad olid tõhusad mitte ainult Wuhanist alguse saanud viirustüve vastu, vaid ka uute, kergemini levivate Suurbritannia, Lõuna-Aafrika ja Brasiilia variantide vastu, mida me uurisime nii biokeemilistes kui ka pseudoviirusega nakatamise katsetes.

Loomkatsed näitasid, et kui tilgutada ternespiimast pärit antikehade lahust ninna üks tund enne suure kogusega SARS-CoV-2-ga nakatamist, siis meie preparaat suutis oluliselt vähendada viiruse tiitrit kopsudes. See viitab, et spreipreparaat suudab ninaneelus SARS-CoV-2 viirust kinni püüda ja neutraliseerida," selgitab prof Ustav.