Maailma esimene riik asub peagi tunnistama Eestis loodud koroonatestide digitõendite lahendust - aga see riik ei ole Eesti

„Ma olen üpris kindel, et lähema 1,5 kuu jooksul saame öelda välja esimese riigi, kes ütleb, et ta tunnistab meie kaudu tulevaid testitulemuste ja vaktsineerituse sertifikaate. Huvitaval kombel ei ole see riik Eesti. Mis riik see on - seda teatab ta kindlast ise," ütles täna Fortele Nortali partner Taavi Einaste.

Just Nortal on loonud platvormi SimplyGo ning Taavi Einaste kolleegidega seda arendust veab. Tööpõhimõte näeb ette, et riiklikest andmebaasidest kogutakse inimeste nõuolekul kokku nende testitulemused ja vaktsineerimispasside info ning tehakse see kättesaadavaks lennufirmadele ja riikide piirikontrolli asutustele.

„Meil on olemas peaaegu globaalne katvus meditsiinilaborite suhtes ja meil on peaaegu kõigis maailma otstes sõlmitud eelkokkulepped COVID-19 testimislaboritega. Põhimõtteliselt saame me oma platvormile testimistulemusi igast maailma riigist. Lisaks ootame, millal võiks hoo sisse saada Eesti ja WHO ühine initsiatiiv vaktsineerimisandmete turvaliseks liigutamiseks - oleme ka seal ootejärjekorras riik peab lihtsalt välja mõtlema, kuidas ta plaanib sertifitseerida liituvaid teenusepakkujaid," rääkis Taavi Einaste.

Peamine küsimus täna on see, kuhu infot edasi anda: maailmas on lugematu arv lennufirmasid, lennujaamu, riike, piiripunkte, kelle kõigiga peaks SimplyGo platvorm suhestuma.

„Meie nägemus on see, et SimplyGo suhestub nende kõigiga reisiinfo- ja logistikaplatvormide abil - olgu neiks näiteks Amadeus, SITA, IATA ja veel mõned. Koostöös SITAga on süsteemi toimuvist Eestist Dubaisse ja tagasi ka edukalt testitud - kogu ahel töötas," rääkis Einaste.

Kõige keerulisem koht on tema sõnul aga riikide otsused, milliseid andmeid nad vastu võtavad ja usaldavad. Praegu on ju enamuses riikides praktika see, et testimistulemuste ja vaktsineerimise andmetega minnakse piiril paberid näpus ning tihtipeale need sertifikaadid võivad olla võltsitud.