Vetesügavuste tapjad: lõpusteni relvastatud kiskjad

Silmlased on Maa ühed iidsemad vereimejad. Kivististest on selgunud, et need kalad on püsinud peaaegu samasugustena vähemalt viimased 350 miljonit aastat. Vähemalt nii kaua on nad imenud end teiste kalade külge ning toitunud nende lihast ja verest.

Üks põhjus, miks silmude klassifitseerimine on nii keerukas, on see, et nad on iidsed ja algelised, ning sel ajal, kui silmud on miljoneid aastaid üsna sama­sugustena püsinud, on ümbritsev maa­ilm tundmatuseni muutunud.