Teslal on täieliku isejuhtimise ootajatele halbu uudiseid

Sellest oleme kirjutanud varemgi, et hoolimata nimest ja turundusjuttudest ei ole Tesla FSD midagi muud kui kogum juhiabisid, mida Tesla loodab ajapikku arendada isesõitmist oskavaks. See ei ole peatanud paljusid fänne ja omanikke tulihingeliselt FSD eest seismast ja seda juba praegu vaat et autonoomseks nimetamast.

Kalifornia DMV-ga suheldes ütleb ka Tesla, et nii Autopiloot kui FSD võimaldavad SAE järgi 2. taseme autonoomsust - tase 5 tähendab, et sõiduk saab mis iganes oludes ilma juhi sekkumiseta hakkama. Tase 2 seevastu tähendab, et sõiduk aitab kiiruse valiku ja roolimisega, kuid juht peab olema täie tähelepanu juures ning valmis juhtimist üle võtma.

Lisavarustuse või liitumispõhise teenusena pakutav FSD maksab umbkaudu 10 000 USD ning tõmbab kliente potentsiaaliga kulgeda töö ja kodu vahet minimaalselt auto tegevusse sekkudes.

PlainSite’i poolt avalike dokumentide päringu raames saadud kirjavahetuses (detsember 2020) on teemaks FSD beetaversioon, mis valitud kasutajatele testida anti. Kalifornia DMV tundis muret, kas tegu on päris autonoomset sõitu võimaldava funktsiooniga, sest see nõuab eriluba.

Mure on arusaadav, sest juulis 2020 ütles firma tegevjuht Elon Musk videointervjuus: “Ma tunnen, et oleme Teslas väga lähedal viienda taseme autonoomsusele. Ma jään endale kindlaks, kui ütlen, et veel selle aasta lõpuks on viienda taseme põhifunktsioonid kasutusvalmid.”

Kalifornia DMV-le saadetud kirjas ütles aga Tesla esindaja Eric C. Williams: “Hetkel ei ole ei Autopiloot ega FSD autonoomset sõitu võimaldavad süsteemid. Ei terviku ega üksikosadena ei ole ükski funktsioon autonoomne ega muuda meie sõidukeid autonoomseks.”

Williams lisas: “Nagu te teate, on Autopiloot lisavarustusena pakutav juhiabisüsteem, mille komponentideks on SAE järgi 2. taseme autonoomset sõitu võimaldav liiklusega arvestav püsikiirushoidik ja automaatne roolimine. FSD poolt lisatavad funktsioonid jäävad samuti SAE 2 raamesse.”