Perearst Karmen Joller: me mängime siin inimeste elu ja tervisega, mitte ei tee pilootprojekti

Süsteemis pakutakse inimestele vaktsineerimisaegu aga suvalistesse haiglatesse kõikjal üle Eestis, mis musta huumorina on kasvatamas vanurite ja teiste riskirühmade siseturismi – selle nimel, et vaktsiin kätte saada, ollakse valmis sõitma isegi Rakverest Pärnusse. Pahatihti on aga selgunud, et süsteem on küll inimestele teatanud broneeringu kinnitamisest, kuid hilisem kontroll on näidanud, et lubatud aeg pole püsima jäänud.

Perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller selgitas Fortele, miks pole Eesti peamised vaktsineerimise raskuse kandjad - ehk perearstikeskused – üleriigilise digiregistratuuriga seni liitunud ja eelistavad oma patsientidele ise helistada ja nö „Excelit pidada".

„Digiregistratuur ei vastanud perearstide vajadustele," selgitas Kamern Joller ja tõi näitena, et sealtkaudu said suvalise perearsti juurde registreeruda kõik inimesed üle Eesti, mitte vaid konkreetse perearstikeskuse patsiendid.