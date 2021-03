Ütle üks ilus rahvusdomeeni nimi! Käiku läks selline konkurss

Keeleameti nimekonkursi eesmärk on juhtida tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele. Lisaks ettevõtte, asutuse, vabaühenduse ja õpilasfirma nimele otsib amet nüüd ilusakõlalist rahvusdomeeni, mis on lihtne ja eristuv, selge ja tähenduslik.

Samuti on oluline .ee-domeeni üheselt mõistetav kõlapilt, nii et seda on ka kuuldu alusel lihtne kirja panna.