Netflixile ei meeldi, et inimesed jagavad kontot, kui nad koos ei ela

Mis täpselt juhtus? Osad Netflixi ameeriklastest kasutajad hakkasid järsku teavitusi saama, et kui nad ei ela konto omanikuga koos, peavad nad oma kasutajakonto tegema. Seejärel ei saanud kohe edasi kasutada, kui ei sisestanud koodi, mis saadetud konto omaniku e-postiaadressile või telefoninumbrile. Väike, aga piisavalt ebamugav trikk, et panna mõned oma isikliku konto loomisele mõtlema.

Natuke kurb, et selline käik tuli just pandeemia tingimustes, kus inimesed on niigi ekstra vaimse ja rahalise surve alla sattunud. Aga ilmselt poleks teisedki striimingupakkujad ses küsimuses tingimata heldemad.

Netflix on hetkel populaarseim videostriimingu-keskkond, sellel on juba 200 miljonit kasutajat. Väga kiiresti on kasvanud ka Disney+, mis alustas alles aasta ja nelja kuu eest, aga on leidnud nüüdseks juba 100 miljonit kasutajat.