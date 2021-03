Eesti ravimiamet: osadel patsientidel tuleks AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimine edasi lükata

Ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juhi Maia Uusküla sõnul on lisaks Taanile ja Austriale ka osad Norra linnad tänaseks AstraZeneca vaktsiini kasutamise peatanud ning ei saa välistada, et seda teevad ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid.

Euroopa ravimiameti (EMA) seisukoht on Uusküla sõnul täna see, et ohuhinnang AstraZeneca vaktsiinile ei ole muutunud – kasu vaktsiinist on suurem, kui võimalikud riskid.