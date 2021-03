Autoettevõtted kolisid sõidukite müügi õue

„Tegemist on ikkagi tervise- mitte finantskriisiga ning vaatamata kõigele otsivad inimesed jätkuvalt võimalusi auto ostmiseks. E-poodlemine automüügi sektoris on popp teema, kuid enne ostu tegemist soovib klient ikkagi autosse sisse istuda ja sõitu kogeda, mistõttu pole meil automüüki võimalik sajaprotsendiliselt digikanalitesse suunata," selgitas Meenov.

Meenovi sõnul oli koroona esimene laine ehmatav, ent õpetas palju. „Kuigi tehakse rohkem tasakaalukamaid otsuseid, on Eesti inimeste auto ostu huvi vaatamata kõigele säilinud. Kuna koroonakriisis said eelkõige pihta autotehased, millest tekkisid ka tarneraskused, oli möödunud aasta kõige suuremaks õppetunniks kindlasti see, et tuleb omada arvestatavat sõidukite ladu. Koroona on piiranud reisimist mujale ning inimesed otsivad aktiivselt võimalusi liikuda oma sõiduvahendiga loodusesse matkama või maale suvilasse," rääkis ta.