9 EL liikmesriiki tahavad tähtaega sisepõlemismootoriga autode keelustamiseks

Taani ja Hollandi juhtimisel nõutakse Euroopa Komisjonilt ambitsioonikamate eesmärkide seadmist, et vähendada transpordisektori poolt õhku paisatavaid kasvuhoonegaase. Et toetada üleminekut elektrisõidukitele, on nende sõnul vaja seada niiöelda “väljajuurimistähtaeg”.