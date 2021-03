Taani peatas AstraZeneca vaktsiinide kasutamise

"Me oleme keset ajaloo suurimat ja olulisemat vaktsineerimisprogrammi ning on vaja kõiki vaktsiine, mida saame. Ei ole lihtne panna üks vaktsiini ootele," kommenteeris ameti direktor Søren Brostrøm.

"Aga just seepärast, et me vaktsineerime nii palju, peame reageerima ka hoolsuskohustusega, kui on teada võimalikke tõsiseid kõrvaltoimeid. Me peame seda selgitama, enne kui saame jätkata AstraZenecaga vaktsineerimist," lisas ta.