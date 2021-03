Vanaemaga pommide all: meenutus 1944. aasta märtsipommitamisest Tallinnas

Tõnismäe tänavalt jooksis ta kõigepealt Kaarli kiriku poole ja siis mööda Kaarli puiesteed alla Vabaduse väljakule. „Huvitav, et ma ei tundnud mingit hirmu, aga jooksin ikkagi kogu tee, sest kõndimine oleks tundunud paigal­seismisena,“ meenutas ta.

Vanaema jutu järgi tekkis tulemöllu tõttu tänaval tohutu tõmbetuul, mis takistas jooksmist. Tal oli tunne, mida me kõike oleme mõnikord õudusunenäos kogenud: tahad joosta, aga jalad on nagu sangpommid maa küljes kinni. Vanaema jaoks oli kogu see õudus ilmsi.