Toyota Highlander – tõeline ja täiesti hübriidne ameeriklane

Nii võeti vastu otsus tuua Euroopa turule Ameerikas ja Austraalias juba kaks kümnendit edukalt müügil olnud Highlander, kes paratamatult hakkab tulevikus hammustama mõlema eespoolmainitu turuosa. Samas oodatakse nüüd Toyota müügisaalidesse kliente, kes vajavad lihtsalt suuremat autot, ent kelle jaoks Sharalaxy on lootusetult out.

Toyota Highlander ei ole „ameeriklane“ üksnes oma suuruse ja pehmuse tõttu – meile saabuvad autod ongi valmistatud USA-s Indiana osariigis Princetowni linnas asuvas koostetehases ning disainitud Kalifornias Calty stuudios. Pole raske arvata, et lisaks Siennat ja Sequoiat (kumbki mudel Euroopasse ei jõua) tootev Toyota on Princetowni suurim tööandja ning piirkonna majandusmootor.

Tegelikult jääb üldse arusaamatuks, mis kaalutlustel Toyota nii pikalt euroversiooniga venitas. Euroopa suurlinnades on küll jätkuvalt populaarseimad B-segmendi ehk väikeautod, kuid sealt väljaspool on mahukad autod alati hinnas olnud. Ilmselt tuli mahtuniversaalide vaimustus enne lihtsalt üle elada.

Tõeliselt suur…

See auto on tõeliselt suur! 4,97-meetrisena on ta Land Cruiserist pikem ning ka „jalanumber“ on suurem – veljemõõt on olenevalt varustusest kas 18“ (madalaim, Luxury) või 20“ (kõrgemad Executive ja Premium tasemed). Samas jagatakse platvormi tunduvalt väiksema RAV4-ga ning see annab kasutusomadustes tunda.

Sisse istudes tundub istmepadi lühike ja reietuge napib, aga sellega harjub väga kiiresti. Ust kinni lüües tundub siiski, et viimse detailini pole noobelmargi väärilise tulemuse saavutamisse panustatud – puudub see tume mütsatus, mille eest kliendid on nõus nii mõnegi lisaeuro välja käima. Aga Lexuse turgu ei saa ju ka täielikult endale võtta.

Juhi parema küünarnuki all on mahukas mitmetasandiline laegas, mille kõige ülemine kiht on mõeldud nuhvli juhtmevabaks laadimiseks. Androidiga telefoni pildi keskekraanile saamiseks on aga siiski juhet vaja.