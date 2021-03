Razeri nutiprillid on üks mõistlikemaid isendeid oma kaheldava väärtusega tooteklassis

Iga nutikaks muudetud (digiandmetega tegelema pandud) seade pole veel kaugeltki vajalik. Näiteks nutiprille on loodud juba ammu, kuulsaimad on 2013. aasta veebruaris ilmunud Google GLASS, aga massidesse pole need kunagi jõudnud.

Miks? Sest nutiprillidel pole ühtegi väga kasulikku omadust ja nende olemasolu tekitab uusi raskeid küsimusi stiilis "Miks ma peaks tahtma prillidega videot salvestada?" ja "Kuidas teha nii, et mul oleks luba suvalistes kohtades või suvaliste inimeste filmimiseks?".

Pole siis ime, et nutikaid prille kohtab tänapäeval eelkõige VR- ehk virtuaalse reaalsuse vallas, mis on samuti pigem kitsama ringi hobiks jäänud.

Razer leidis nutiprille luues aga lähenemise, mis õigustab end vähemalt teoreetiliselt, isegi kui see ei peaks ostjaid meelitama, mida saame veel näha.

Razeri Anzu-nutiprillid on tavaline arvutiga mängija (või üldse palju arvuti ees istuja) mugavus-tarvik, mis ei püüagi midagi laiemale ringile pakkuda.

Prilliraamidele on lisatud Bluetooth 5.1 andmeside, väike mikrofon ja kõlarid, nii et seda saab kasutada omamoodi peakomplektina. Klaasides on puudutustundlikud nupud muusikaesituse juhtimiseks. Aku peab täislaetuna vastu kuni viis tundi.

Kui prille parajasti ei kasuta, võib need kokku panna, mis lülitab (parema väljendi puudumisel:) seadme välja.

Anzu-prillidel on ka 35% tõhususega sinist valgust neutraliseerivd läätsed, mida võib asendada polariseeritud läätsedega. See muudab need sisuliselt päikeseprillideks, pidades kinni kuni 99% kahjulikku ultraviolettkiirgust (UVA ja UVB).

Anzu on saadaval kahe eri kujuga läätsedega (ümarad või ristküliku-laadsed) ja kahes suuruses (S/M ja L). Hind on tootja kodulehel 199,99 USA dollarit ehk umbes 168,2 eurot.

Prillid tunduvad ka head kerged, olenevalt variandist 43–48 grammi. Razeri koostööpartner pakub võimalust paigutada neisse ka retseptiga saadud klaasid vaegnägemise korvamiseks.

Vajalik? Ei? Mõneti huvipakkuv Razeri arvukatele fännidele? Kindlasti!