Terviseamet: koroonaviiruse Briti tüvi ei ole peamine süüdlane nakatumise tohutus kasvus

„Esialgsetel andmetel olid eelmisel nädalal Synlabis analüüsitud proovidest koguni ligi kolm neljandikku spetsiifiliste mutatsioonidega (ehk nn Briti tüvi, LAV tüvi jm) ning nendest omakorda 98% moodustas Briti tüvi. Ka teadusnõukoda hindab, antud tüve jõuline levik on ilmselt üks oluline põhjus viimaste nädalate nakatumise kasvu taga, sest see on agressiivsem ja nakatavam tüvi kui teised. See seletab Eesti nakatumise kiiret kasvu," seisab Kaja Kallase eilses Facebooki postituses.

Seega on tema väitel koguni 75 protsenti eelmisel nädalal Eestis testitud proovidest Suurbritannia tüve sisaldavad. Paraku on see väide ekslik kahes osas ning terviseamet ei nõustu peaministriga ka selle seostamisel nakatumise tõusuga.

Esiteks määratakse viiruse tüvi (ehk sekveneeritakse) Eestis vaid 5 protsendil kõigist proovidest ehk kaugeltki mitte kõigist.

Tüvesid määratakse Tartu ülikoolis ja Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuses (ECDC), neis on tänaseks on tüvi määratud kokku 1182 proovis, samas kui igal päeval tehakse Eestis enam kui 7000 koroonatesti. Näiteks eelmisel nädalal saatis Synlab sekveneerimisele 115 proovi.

Teiseks kinnitas Terviseamet täna Fortelele, et uuritud kohalikutest proovidest on keskmiselt vaid 22.4% UK mutatsiooniga viirustüved.