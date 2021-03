Lihtsalt ja lühidalt: mis on Eestit ohustav koroonaviiruse Briti tüvi?

Peaminister Kaja Kallas ütles täna hommikul "Terevisioonis", et neljapäeval jõustuvad ja vähemalt kuu aega kehtivad piirangud on seotud koroonaviiruse Briti tüvega, millega võib olla seotud kuni 70% praegustest nakatumisjuhtudest.

Esiteks tasub meenutada, et koroonaviiruse uute tüvede tekkimine on iseenesest normaalne, lisaks Briti omale on hiljuti laiemat tähelepanu kogunud nt Lõuna-Aafrika, Brasiilia ja Los Angelese tüved.

Uute variantide tekkimine tekitab muret peamiselt seetõttu, et need võivad olla senistest nakkavamad ja senised vaktsiinid ei pruugi nende vastu toimida. Mis võib pandeemia mõju veel raskemaks muuta ja selle kestvust pikendada.

Aga mida me teame just Briti tüve kohta, mille ähvardusel peame kõik taas karmistunud piirangutega leppima?