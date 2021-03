Forte on kirjutanud, et Eesti-Saksa ettevõte Selfdiagnostics loob koroonaviiruse antigeeni kiirtesti. Sama eesmärgiga koostööleppe tegid hiljuti ka nt Tallinna Tehnikaülikool ja Synlab.

Esimesena mainitud kiirtest on valmis. Selfdiagnostics OÜ juhatuse esimees Marko Lehes kinnitab, et test on hetkel professionaalseks kasutamiseks ja selleks on kõik vajalikud load olemas.