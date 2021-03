Nubia Red Magic 6 kavatseb peagi telefonimaailma rekordeid purustada

Lisaks toetab seade 120 W kiirlaadimist – sellise kiiruse võimaldamiseni on seni jõudnud üldse vaid mõni üksik telefon (Vivo iQOO 7, Xiaomi Mi 10 Ultra). Läänes tuntud tootjate rekord on hetkel 65 W, millist pakub OnePlus 8T .

Nii kiiret laadimist tahaks enne soovitamist tegelikult esmalt proovida, et kuidas see seadme elueale mõjub, eriti pikema aja jooksul nagu näiteks aasta.

6 Pro tagaküljel on ka alumiiniumplaat, et töötades tekkivat kuumust tõhusamalt ära juhtida, lisaks teeb ventilaator lausa 20 000 pööret minutis. Aku on "ainult" 4500 mAh, aga kiirlaadimine kasvab 120 W-ni, nagu mainitud.

Nubia on Eestis praktiliselt tundmatu tootja, aga hv.ee osutusel pakuvad siinsed edasimüüjad selle varasemaid telefone küll. Äkki on rekordite poole püüdlev RedMagic 6 just see, mis Nubia ka meie kandis kuulsa(ma)ks teeb?