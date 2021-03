TEST | Üliodav ja väike USB-jagaja väänab natuke porte

See on USB 2.0 pordijagaja, millel kolm USB-pesa ja kaks mälukaardipesa – üks micro USB jaoks ja teine tavalise SD kaardi jaoks. Kui kasutad üliõhukest väheste portidega arvutit, siis on see hea võimalus oma USB-pesade hulka suurendada, kirjutab AM.ee.

Arvutimaailma testimislauale saabus HUB-i pisem versioon, mis maksis kaks dollarit. Lingilt saab valida ka rohkemate portidega isendi. Ja pisem tähendab ka mõõtmetelt päris väikest.

Kui pildil tundub see seade selline korraliku pikendusjuhtmeotsiku suurune, siis tegelikkuses saabub postipakk, mis mahub lahedalt taskusse. Seade selles pakis on väike ja kompaktne, mis kaasas kandmist silmas pidades on isegi pluss.

USB-portide kiirus on tüüpiline USB 2.0 pordi oma, midagi väga erilist siin pole; näiteks mälupulgalt, mis HUB-i läheb, laaditakse 10 MB suurune fotofail alla ühe sekundiga.

Kuid korraks tuleb tagasi tulla arvutiga ühendamise juurde. Nimelt on jagaja USB-pistik kipakavõitu ja ei taha hästi arvuti USB-pesasse mahtuda. Ühte porti arvutil HUB ei mahtunudki, teise käib suhteliselt raskelt ja jõudu rakendades.

USB HUB-i enda pistikupesad on aga pehmed ja mugavad. SD mälukaart istub pessa nagu valatult ja sealt saab 20 MB pildi kätte kahe sekundiga.

Võimalik, et testimisse sattus kipakas USB, aga selles osas on HUB kehv, kui tahad näiteks iga päev sülearvuti tagant ära võtta ja tagasi panna, kui ringi liigud. USB ühendamine on raske. Kuid seade ise on mugavalt väike ja kerge, selle enda pordid käivad lahedasti ja USB portide kiirusele pole midagi ette heita.

Võib-olla, kui suuri faile transpordid, oleks mõistlik sellest samast pordijagajast võtta 5 Gbit/s USB 3.0 versioon, mis on natuke kallim.

Kokkuvõtteks võiks see seade olla mugav ja hea reisi- ja kodukontori-kaaslane, kui vaid USB pistik nii tüütult raskelt ei käiks. See võib pikapeale arvutitki lõhkuda. Aga muus osas – kahe dollari eest leidub asja küll.

Umbes poole kallimalt saab USB 3.0 versiooni ja veel mõni euro juurde ning on olemas kuue pordiga mudel.

PLUSSID