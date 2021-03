USA ajaloos on vägivaldne võimuhaaramine õnnestunud vaid korra

Ühel 1898. aasta märtsikuu kevadpäeval kohtusid kaks mõjukat meest Ameerika Ühendriikide Põhja-Carolina lõunaosariigi New Berni linna luksuslikus Chatawka hotellis.

Josephus Daniels oli ajalehe The News & Observeri toimetaja ja publitsist. See leht oli osariigi loetuim ja ka demokraatide tähtsaim häälekandja, mis nuttis taga orjapidamist ja unistas minimaalsest keskvõimust.

Furnifold Simmons oli demokraatide esimees Põhja-­Carolinas. Ta oli viimaseil aastail vastikusega märganud, et valge mehe võimupositsiooni oli hakanud ähvardama kasvav mustanahaliste keskklass, keda toetas vabariiklaste ja populistide parteide poliitiline koalitsioon, keda nimetati fusionistideks ja kes said 1894. aasta vahevalimistel üllatava võidu.

Mustanahaline rahvastik omas linna paljusid poode ja söögikohti ning andis välja isegi omaenda ajalehte The Daily Record. Linna kohal olid puhuma hakanud muutuste tuuled ning seetõttu tunduski Danielsile ja Simmonsile, et nad nad peavad tegutsema. Sihiks võeti eelseisvad 8. novembri valimised.

"Neeger peab oma kohta teadma," lausus Furnifold Simmons Josephus Danielsile sel salakohtumisel. Daniels nõustus, oli ta ju ühes ässitavas juhtkirjas kirjutanud, et must enamus on Wilmingtonis rajanud "hirmurežiimi".