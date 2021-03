Geneetik vandenõuteoreetikute müüdist: kas koroonavaktsiin rikub inimese DNA-d?

Esmalt vastab Joost küsimusele, mida vaktsiin teeb kehas.

„mRNA vaktsiinis on salvestatud geneetiline informatsioon, mis ütleb rakkudele, kuidas kokku panna koroonaviirusele iseloomulik ogavalk. Rakud tunnistavad seda kui võõrvalku ja hakkavad selle vastu ehitama kaitsekehi. Immunoloogiline reaktsioon on samasugune, mida saavutame viiruste või teiste vaktsiinide korral. See, kuidas info meie rakkudeni jõuab, on teistsugune meetod," kirjeldas ta.

Geneetiku kinnitusel ei ole mingit põhjust arvata seda, et kui info on ära kasutatud ja ogavalk sünteesitud, siis hakkaks see RNA rakkudes kuidagi oma elu elama.

„RNA-le on üldiselt iseloomulik lühike eluiga, osaliselt seetõttu on ka RNA vaktsiinid kapriissed ja nõuavad spetsiifilisi hoiutingimusi. Kui informatsioon, mis on RNAs salvestatud, on valgu kokkupanemisel ära kasutatud, siis RNA – mis on väga ebastabiilne molekul – hävib väga kiiresti jälgi jätmata," ütles geneetik.

Ta lisas, et mRNA vaktsiin ei mõjuta DNA tavapärast muutlikkust, ei tekita mutatsioone ja ei muuda geene. "mRNA vaktsiin ei ole ohtlikum kui tavapärased vaktsiinid. Kuigi tegu on uudse tehnoloogiaga, on kliinilistes katsetes sarnast vaktsiine aastaid katsetatud," rääkis Joost.

mRNA vaktsiini suhtes on seisukoha võtnud ka Euroopa Inimesegeneetika Ühing, kinnitades selle vaktsiini ohutust geneetilisest seisukohast lähtudes.

"RNA on inimese kehale väga omane: see on vahemolekul, mille kaudu liigub geneetiline informatsioon DNA-lt valgule. Need protsessid on universaalsed ja toimivad igapäevaselt. RNA tehnoloogial baseeruvad vaktsiinid on uudsed ja kroonviiruse vaktsiinid esimesed, kuid seda tehnoloogiat on arendatud juba aastaid ja neid vaktsiine on kliinilistes katsetustes testitud ka teiste tekitajate ja ka onkoloogiliste haiguste suhtes. Praktikasse jõudis tõenäoliselt asjaolude survel just kroonviiruse vaktsiin," ütles Joost.