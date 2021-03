Uus MacBook Air – koju, kooli ja kontorisse

Uuenduste tõttu on võimalik MacBook Airi kasutamisel pidevalt liikumises olla. Seda on lihtne nii loengusse, tööle, reisile kui ka puhkusele kaasa võtta, kuid see annab võimaluse ka kodus mugavamalt tööd teha. Olgugi et kaalu ja välimuse poolest on sülearvuti säilitanud oma kerguse ja lihtsuse, siis tema võimekus on suurenenud pea viis korda ning uus aku on võimeline kestma rohkem kui viis tundi kauem kui varem.